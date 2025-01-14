عاد جمال سليمان أخيرًا، إلى بلاده سوريا التي غادرها قبل 13 عامًا بعد التضييق على عائلته بسبب موقفه الداعم للثورة السورية، وبسقوط حكم بشار الأسد الذي لعب النجم السوري دورًا في معارضته خلال السنوات الماضية أصبح الطريق ممهدًا لعودته إلى دمشق.

كما شهد مقهى "الروضة" الشهير الذي يقصده المثقفون في دمشق، الأسبوع الماضي استقبالا حارًا للفنانين السوريين يارا صبري وماهر صليبي بـ"العراضة الشامية".

ومن سوريا، فاز المغني الشاب عبدالرحيم الحلبي من فريق الفنانة العراقية رحمة رياض، بقلب الموسم الثاني من برنامج المواهب الغنائية "إكس فاكتور"، على تلفزيون دبي.

وطرح ناصيف الأسبوع الماضي ، أغنيته الجديدة "بسلام"، عن معنى الحياة بسلام، كما أطلق تامر حسني ورامي صبري ديو غنائي بعنوان "فعلا ما بيتنسيش"، وأصدرت المطربة المصرية أنغام أغنيتها الجديدة "تيجي نسيب" من كلمات الفنان المصري أكرم حسني.

ومن الإصدارات الموسيقية إلى الحفلات التي شهدتها السعودية والإمارات الأسبوع الماضي. ومنها ليلة عبدالمجيد عبدالله في "موسم الرياض"، وحفلة جماهيرية أحياها المطرب السعودي رابح صقر والمطربة نوال في جدة. وفي دبي تألقت المطربة السورية أصالة في حفل ضخم أحيته "أيقونة الشرق" مع ماجد المهندس.

واتجهت الأنظار المؤثرين حول العالم إلى دبي الأسبوع الماضي، مع انعقاد النسخة الثالثة من قمة "المليار متابع"، الحدث العالمي الأكبر لصناعة المحتوى.

ونختتم الأبرز.. بمشاهد الحرائق المروعة التي ضربت مناطق واسعة من مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في أمريكا، والتهمت الحرائق منازل العديد من نجوم هوليوود.

وتسببت حرائق الغابات المدمرة في إيقاف الإنتاج في جميع أنحاء لوس أنجلوس، فضلاً عن إلغاء عدد من أحداث موسم الجوائز الرئيسية التي كان من المقرر أن تقام في هوليوود الأسبوع الماضي.