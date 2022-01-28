يُظهر مقطع فيديو تمت مشاهدته على نطاق واسع ضابط شرطة خارج الخدمة في كاتالونيا وهو يراقب عملية سطو مسلح جارية لصندوق نقود في سوبر ماركت بالقرب من برشلونة بإسبانيا، قبل أن يندفع بقوة لاعتقال المشتبه به.

ونشرت الشرطة الإقليمية الكتالونية مقطع الفيديو على تويتر، وشوهد أكثر من 220 ألف مرة، والذي يظهر الضابط وهو يقيد المشتبه به من الخلف، ويطرحه أرضًا، قبل أن يزيل سكينًا من يده اليمنى.

وتم احتجاز الرجل البالغ من العمر 47 عامًا للاشتباه في شروعه بارتكاب سطو مسلح. وقالت الشرطة الكاتالونية في بيان إن لديه سجلًا سابقا في جرائم مماثلة.