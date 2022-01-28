شهدت العاصمة السعودية حفل "جوائـز صنّـاع التـرفيـه" Joy Awards بنسخته الثانية الخميس 27 يناير 2022، واحتفى الحـدث الضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بنجوم عرب وعالميين في الفن، والرياضة، وشخصيات مؤثرة.

وكان حضور النجمين العالميين جون ترافولتا، وسلمان خان مفاجأة الحفل، وكذلك الفنانة المصرية إيمي سمير غانم التي واجهت الجمهور لأول مرة في حدث" فني بعد وفاة والديها، لتكريم ذكرى الراحلين.

وأحيا الحفل نخبة من المطربين العرب وحظيت إطلالات النجوم على السـجـادة البنفسجية بـتـفاعـل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.