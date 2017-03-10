أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان وزن إيمان أحمد خمسمائة كيلوغرام قبل أن يسمع طبيب جراح هندي بحالتها ويقرر مساعدتها. وقال الطبيب إنها خسرت مائة كيلوغرام وهي سعيدة بالنتائج حتى الآن بعد إجراء عملية جراحية في الهند.