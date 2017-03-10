بسمة إيمان تعود.. أثقل امرأة في العالم تفقد 100 كيلوغرام من وزنها

بسمة إيمان تعود بفقدان 100 كيلوغرام من وزنها

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
مصرالهندطب وجراحة
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خاضت امرأة مصرية كان وزنها يزيد عن خمسمائة كيلوغرام عملية أولية لإنقاص الوزن بنجاح في الهند.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان وزن إيمان أحمد خمسمائة كيلوغرام قبل أن يسمع طبيب جراح هندي بحالتها ويقرر مساعدتها. وقال الطبيب إنها خسرت مائة كيلوغرام وهي سعيدة بالنتائج حتى الآن بعد إجراء عملية جراحية في الهند.

مصرالهندطب وجراحة