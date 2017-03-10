أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان وزن إيمان أحمد خمسمائة كيلوغرام قبل أن يسمع طبيب جراح هندي بحالتها ويقرر مساعدتها. وقال الطبيب إنها خسرت مائة كيلوغرام وهي سعيدة بالنتائج حتى الآن بعد إجراء عملية جراحية في الهند.
بسمة إيمان تعود.. أثقل امرأة في العالم تفقد 100 كيلوغرام من وزنها
بسمة إيمان تعود بفقدان 100 كيلوغرام من وزنها
صحة وحياة
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خاضت امرأة مصرية كان وزنها يزيد عن خمسمائة كيلوغرام عملية أولية لإنقاص الوزن بنجاح في الهند.
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