هل يوجد "جانب جيد" للمرض العضال؟

هل يوجد "جانب جيد" للمرض العضال؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
أمراضأدوية وعلاجيوتيوبنساء ناجحات
2:21

تعرف إلى كلير واينلاند، المصابة بمرض عضال وتسخر قناتها على يوتيوب للتحدث عن الأشخاص المرضى والحياة.

الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كلير واينلاند هي شابة بعمر التاسعة عشر، مصابة بالتليف الكيسي منذ الولادة وهو مرض عضال. تقول كلير إن قصص المرضى لا تصل للناس، وهي تؤدي دورها لمساعدة الآخرين في فهم المرض عن طريق قناتها على يوتيوب.

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أمراضأدوية وعلاجيوتيوبنساء ناجحات