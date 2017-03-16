الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كلير واينلاند هي شابة بعمر التاسعة عشر، مصابة بالتليف الكيسي منذ الولادة وهو مرض عضال. تقول كلير إن قصص المرضى لا تصل للناس، وهي تؤدي دورها لمساعدة الآخرين في فهم المرض عن طريق قناتها على يوتيوب.

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