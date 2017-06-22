اكتشف أسرار اللون الأزرق الغامضة
اكتشف أسرار اللون الأزرق الغامضة
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و39 دقيقة.
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الأزرق، إنه اللون المفضل في العالم. نستخدمه في كل مكان. والواقع هو أن نصف البشر الآن، يرتدون الجينز الأزرق. ولكن في العالم الطبيعي، لا يعتبر اللون الأزرق شائعاً أبداً.
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