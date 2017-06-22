اكتشف أسرار اللون الأزرق الغامضة

اكتشف أسرار اللون الأزرق الغامضة

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و39 دقيقة.
صحة وحياةغرائبظواهر طبيعية
1:30

الأزرق، إنه اللون المفضل في العالم. نستخدمه في كل مكان. والواقع هو أن نصف البشر الآن، يرتدون الجينز الأزرق. ولكن في العالم الطبيعي، لا يعتبر اللون الأزرق شائعاً أبداً.

صحة وحياةغرائبظواهر طبيعية