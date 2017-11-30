الأطباء يزيلون مئات القطع النقدية والمسامير من بطن رجل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتشف الأطباء وجود خمسة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من الأجسام المعدنية في بطن رجل، في الهند.

وكان مقصود خان الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو سائق عربة من منطقة ساتنا بولاية مادهيا براديش الوسطى، قد أُدخل إلى مستشفى سانجاي غاندي بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الأول، بسبب معاناته من ألم حاد في بطنه.

واعتقد الأطباء في البداية، أنه يعاني من التسمم الغذائي، حتى كشفت الفحوصات الطبية عما يُوجد في بطنه.

وقال الدكتور بريانك شارما الذي أشرف على العملية الجراحية لـCNN: "لقد كان يشكو من الألم لمدة شهر، وبعد إجراء الفحصوصات الطبية العامة، وجدنا أنه يعاني من عدوى في البطن، وانخفاض بضغط الدم، وكان في حالة حرجة."

وسرعان ما اكتشف الأطباء أن سبب آلامه كان أكثر خطورة بكثير، إذ أضاف شارما: "كان لدينا شكوك بوجود أمر غير طبيعي، إذ قالت عائلته إنه كان يستهلك مواداً غير طبيعية، لذا أجرينا الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية للبطن."

وكشفت عمليات المسح عن وجود أجسام معدنية متعددة في معدته تتراوح بين القطع النقدية وشفرات الحلاقة.

وخضع خان لعملية جراحية بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني لإزالة هذه القطع، حيث استخدم الأطباء منظار البطن، للعثور عليها جميعها.

وقال الدكتور أبس غاهاروال، رئيس قسم الجراحة العامة، لـCNN: "اكتشفنا وجود براغي، وسلاسل، و263 قطعة نقدية، وحوالي 100 مسمار، واستغرقت العملية ثلاث ساعات".

وأوضح شارما: "بعد العملية، كان في حالة حرجة لمدة 24 ساعة وخضع للتنفس الاصطناعي، والآن لا يُواجه أي خطر، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة عافيته".

وبعد التحدث إلى عائلة خان، يعتقد الأطباء أن سلوكه غير العادي قد يكون ناجماً عن الاكتئاب، إذ لفت شارما إلى أن "هذا مرض عقلي، كما وجد قسم الطب النفسي لدينا أنه قد يكون في حالة اكتئاب".

ومن المتوقع، أن يتعافى خان بشكل كامل دون المعاناة من أي ضرر جسدي طويل الأمد.