أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هذه الطائرة هي عبارة عن مستشفى مختص بالعيون يعمل بشكل كامل. إذ يمكن لطائرة MD-10 توفير التدريب والعناية الصحية أينما تسافر.
مستشفى بجناحين.. يحلق عالياً في السماء
مستشفى بجناحين.. يحلق عالياً في السماء
صحة وحياة
آخر تحديث الخميس, 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:05 (GMT +0400).
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هذا المستشفى يمتلك جناحين، ويسافر إلى أي مكان في العالم.
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