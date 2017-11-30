مستشفى بجناحين.. يحلق عالياً في السماء

مستشفى بجناحين.. يحلق عالياً في السماء

صحة وحياة
آخر تحديث الخميس, 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:05 (GMT +0400).
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هذا المستشفى يمتلك جناحين، ويسافر إلى أي مكان في العالم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هذه الطائرة هي عبارة عن مستشفى مختص بالعيون يعمل بشكل كامل. إذ يمكن لطائرة MD-10 توفير التدريب والعناية الصحية أينما تسافر.

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