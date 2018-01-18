ثلاثة عوامل وراء ضعف رغبتك الجنسية..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينتهي مطاف العديد من الأشخاص في عيادات المختصين بمعالجة المشاكل الجنسية، للشكوى من ضعف الرغبة الجنسية لديهم أو لدى شركائهم. ورغم أن حل هذا الضعف قد يكون بسيطاً، إلا أنه قد يكون نتيجة عوامل معقدة ومتداخلة.

وفيما يلي لائحة لبعض العوامل التي قد تكون مسؤولة عن ضعف رغبتك الجنسية:

عوامل بيولوجية

باستطاعة العديد من المشاكل البيولوجية والجسدية تقليل رغبتك الجنسية، مثل آلام الظهر، وقلة النوم، والإصابات. وقالت المختصة بمعالجة المشاكل الجنسية ريتشيل نيدل: "غالباً ما يؤثر المرض على الرغبة الجنسية،" موضحة أنه "من المحتمل أن تؤدي الأدوية التي يتناولها الأشخاص بهدف العلاج، إلى التسبب بأعراضٍ جانبية تؤثر على رغبتك."

وتؤدي الاضطرابات الهرمونية دوراً أيضاً، إذ يسبب انخفاض انتاج هرموني الاستروجين والبروجسترون في مرحلة سن اليأس إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء. وأما الرجال، فتنخفض الرغبة الجنسية لديهم بحسب انتاج هرمون التستوستيرون.

عوامل نفسية

من الطبيعي أن تؤثر صحتك النفسية على رغبتك الجنسية خصوصاً عندما تعاني من الشعور بالاكتئاب أو القلق. وكشفت المعالجة الجنسية ليسا ب. شوارتز عن عاملٍ مفاجئ لانخفاض الرغبة الجنسية وهو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة المعروف بـ"ADHD".

وتؤثر كيفية رؤيتك لنفسك، أي "صورة الذات"، على رغبتك الجنسية أيضاً. وذكرت المعالجة الجنسية جينيفر فالي وجود دراسات تبين أن "صورة أجسادنا تؤثر على تجربتنا الجنسية." كما وجد المؤلف والباحث توماس كاش أن نسبة 43 بالمئة فقط من النساء اللواتي يملكن صورة سلبية عن الذات يبلغن ذروة النشوة الجنسية، بينما بلغت نسبة 73 بالمئة من النساء اللواتي يتمتعن بصورة إيجابية عن الذات النشوة الجنسية.

عوامل ثقافية واجتماعية

تُؤثر العوامل الثقافية والاجتماعية في الرغبة الجنسية أيضاً، إذ قد تؤثر المجتمعات التي يسود فيها السلوك الصارم والمتديّن على قدرة الاستمتاع بحياة جنسية صحيّة. وذكرت المعالجة الجنسية يمونتي كوبر أن "الرغبة الجنسية قد تُقمع بسبب الخوف والالتزام بالمعتقدات الاجتماعية والعائلية الناتجة عن التدين."

ووجدت العديد من الدراسات وجود رابطٍ إيجابي بين الرضى في العلاقة الزوجية بشكل عام والرضى في العلاقة الحميمة بين الأزواج. ولذلك، شبهت المختصة بمعالجة المشاكل الجنسية إيميلي ديآليا وجود شرخ في العلاقة بين الزوجين بتناول وجبةٍ لذيذة خلال إصابتك بنزلة برد. "مثلما سيبدو الطعام أقل لذّة عند فقدان حاسة الشم، لن نشعر بالرضى بممارسة الجنس عند وجود خلل في العلاقة الزوجية."