هذا الطبيب "المرح" يرقص مع النساء الحوامل أثناء المخاض!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك بأن آلام الولادة تتخطى كل ما يمكن للمرء تصوره من آلام يشعر بها يومياً.. ولكن، هناك طبيب بات يعالج هذه الآلام الحادة بطريقة جديدة ومسلية، قد تنسي الأم الحامل شعورها بالألم، وحتى تسهل عليها عملية الولادة.. وهي الرقص!

ويقوم الطبيب البرازيلي فيرناندو غيديس دا كونا بالرقص مع مرضاه الحوامل، بهدف التخفيف من حدة آلام المخاض والولادة، وتسهيل عمليات الولادة الطبيعية، ومساعدة الحوامل على الاسترخاء، والمرح، وتشتيت انتباههن لنسيان الآلام.

ولم يكتف الطبيب المرح بالرقص مع مرضاه أثناء المخاض، إذ يقوم أيضاً بنشر مقاطع الفيديو على صفحته الشخصية في انستغرام، حيث يظهر وهو يرقص مع الأمهات الحوامل، ويخترع حركات رقص جديدة، تساعد في تسهيل عملية الولادة.

ومن بين العديد من مقاطع الفيديو التي ينشرها، لا شك بأن أكثرها شهرة وانتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي، هو مقطع فيديو يظهر جلسة رقص في غرفة الولادة على أنغام أغنية "ديسباسيتو."



وكان مستشفى "يونيميد فيتوريا" التي يعمل فيه دا كونا، قد نشر مقطع الفيديو أيضاً على صفحته في موقع التواصل فيسبوك، مرفقاً إياه بعبارة: "الطبيب فيرناندو غيديس دا كونا يرقص على أغنية ديسباسيتو مع أحد النساء الحوامل لتسهيل الولادة. يساهم هذا النشاط غير الاعتيادي على الاسترخاء وتسهيل ولادة الطفل."

كما يقول الطبيب النسائي أيضاً إن الرقص، والمشي، وأنشطة العلاج الطبيعي، ووضعية القرفصاء، تحسن وضعية الجنين خلال المخاض، مضيفاً: "نعمل اليوم أكثر من أي وقت مضى على تطبيق إجراءات إنسانية من أجل مساعدة النساء الحوامل على الولادة الطبيعية."

ورغم أن ما يفعله دا كونا قد يبدو غريباً بعض الشيء، إلّا أن الدراسات العلمية تظهر أن الحركة قبل الولادة وخلال المخاض تقلل من تشنجات المخاض، وتسهل وتسرع عملية الولادة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً جداً في بعض الأحيان.

وقد بدأ في الآونة الأخيرة، العديد من الأطباء المؤيدين للولادة الطبيعية، بدمج الرقص والتدريبات الرياضية الأخرى في جدول التحضير للولادة، كما يعتمد العديد من الرياضيين ومؤيدي أساليب الحياة الطبيعية، على الرقص كنشاط أساسي في فترة الحمل.

وتعتبر الراقصة وعارضة الأزياء جيما مارين، من بين أكثر الأشخاص شهرة في مجال "الحمل والرقص،" على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت تشارك متابعيها العديد من مقاطع الفيديو المسجلة خلال رقصها مع زوجها أثناء فترة حملها، كما أنها نشرت أيضاً صوراً لها وهي ترقص من داخل غرفة الولادة، أثناء المخاض.

كذلك سيدة الأعمال ميمي إيكون، والتي غالباً ما كانت تنشر مقاطع فيديو خلال رقصها مع زوجها أثناء فترة حملها، حتى أنها قامت في آخر أيام حملها، بنشر مقطع فيديو على صفحتها في انستغرام تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "حبيبي يا نور العين،" مرفقة الفيديو مع تعليق كتبت فيه: "هل تعرفون أن الرقص الشرقي نشأ كنوع من الرقص لتجهيز النساء للولادة؟ إنه طريقة طبيعية لجعل طفلك يجلس بوضعية الولادة المثالية، ويساعد في بدء تقلصّات المخاض. إذاً لنبدأ بالرقص!"

وتشرح العديد من القابلات والأطباء اللذين يفضلون طرق الولادة الطبيعية، إن هز الورك يساعد على استقرار رأس الطفل في منطقة الحوض، كما تساعد وضعيات القرفصاء على فتح منطقة الحوض، والضغط على عنق الرحم، ما يساهم في تسريع تقلصات المخاض، وبالتالي الولادة بشكل أسرع وأسهل.