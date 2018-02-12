أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- جهاز "سينسيهارت" التجريبي الجديد الذي صُنع في إسرائيل، يسهّل ويسرّع عملية الفحص لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نوبة قلبية أم لا. اخترعه الطبيب إميل كاتز بعد أن توفي عدد من أصدقائه إثر نوبات قلبية.
هذا الجهاز يكتشف النوبات القلبية.. ويتسع في جيبك!
جهاز يكتشف النوبات القلبية.. ويتسع في جيبك!
صحة وحياة
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 فبراير/شباط 2018; 04:36 (GMT +0400).
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كيف تعرف أنك تعاني من نوبة قلبية؟ هذا الجهاز قد يساعدك في ذلك..
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