تخيل استيقاظك من النوم متكلماً بلكنة مختلفة.. تعرف إلى متلازمة اللكنات الأجنبية!
تخيل استيقاظك من النوم متكلماً بلكنة مختلفة!
صحة وحياة
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
1:52
تخيلوا خلودكم إلى النوم مع ألم في الرأس، واستيقاظكم بلسان يتكلم لكنة مختلفة عن لكنتكم! هذا هو متلازمة اللهجات الأجنبية.
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