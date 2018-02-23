تخيل استيقاظك من النوم متكلماً بلكنة مختلفة.. تعرف إلى متلازمة اللكنات الأجنبية!

تخيل استيقاظك من النوم متكلماً بلكنة مختلفة!

صحة وحياة
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
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1:52

تخيلوا خلودكم إلى النوم مع ألم في الرأس، واستيقاظكم بلسان يتكلم لكنة مختلفة عن لكنتكم! هذا هو متلازمة اللهجات الأجنبية.

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