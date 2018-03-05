كيف تحسن ممارسة الجنس من حياتك حقاً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيّنت دراسة من "Archives of Sexual Behaviour" أن البالغين الأمريكيين مارسوا الجنس تسع مرات أقل في بداية العام 2010، مقارنة بممارستهم للجنس في أواخر فترة التسعينيات. ولكن بينّت دراسة حديثة أخرى أن ممارسة الجنس بانتظام تؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية، إذا ما هي فوائد ممارسة الجنس وأضرار عدم الممارسة الجنسية بالنسبة للرجل والمرأة؟

وتتمثل فوائد ممارسة الجنس واللمس بشكل عام بتحسين مستوى الحميمية بين الأزواج على المدى البعيد، سواء كان ذلك في غرفة النوم أم خارجها. ورأى العديد من الخبراء أن قلة ممارسة الجنس قد تؤدي إلى انعدام العواطف الإيجابية تجاه الزوجين، بالإضافة إلى الغضب، والانفصال العاطفي، والخيانة.

وتؤدي ممارسة الجنس أيضاً إلى تحسين قوة الذاكرة والإدراك، وقوة الدماغ، ويرجح ذلك إلى زيادة إفراز الجسم للهرمون المسؤول عن المتعة، أي الدوبامين، والذي يساعد على استعادة التركيز. ويسبب الجنس أيضاَ بتعزيز مستوى السعادة بين الزوجين، حيث أنه يحسن من قدرتهما على التواصل والحوار بشأن علاقتهما الجنسية.

ولذلك، يعاني الأشخاص الذين لا يمارسوا الجنس بانتظام من عدم الرضى في العلاقة بينهما، ويمتنعون في التحدث عما يريدانه بالفعل.

وكشفت بعض الدراسات أيضاً عن أن ممارسة الجنس تساعد في حرق حوالي مائة سعرة حرارية لدى الرجال، و70 سعرة حرارية لدى النساء، وذلك خلال 30 دقيقة من ممارسة النشاط.

وفي المتوسط، يستمر الجنس لست دقائق، ويحرق خلالها رجلٌ في الثلاثينيات من عمره 21 سعرة حرارية، وفقاً لمجلة "نيو إنغلاند" الطبية.

ويسبب عدم ممارسة الثنائي للعلاقة الجنسية، إلى الحاجة لمختلف أنواع الرياضة لحرق تلك السعرات الحرارية الإضافية.

وكشفت بعض الدراسات أيضاً عن وجود رابطٍ بين عدد المرات التي يمارس فيها الثنائي الجنس، وقوة الجهاز المناعي.

وتحسن ممارسة الجنس من نوعية النوم التي يحظى بها الأشخاص أيضاً، بسبب تحفيز الجسم على إفراز هرموني الأوكسيتوسين والبرولاكتين، واللذان يحدّان من إفراز هرمون الكورتيزول، المسؤول عن التوتر، ما يؤدي إلى نومٍ أعمق.

وذكرت مجلة "الطب الجنسي" أن النساء فوق الخمسين من عمرهن، واللواتي يعانين من قلة النشاط الجنسي حظين بأقل من سبع ساعات من النوم في غالبية الليالي.

ولتحسين حياتك الجنسية، لا تخف من التحدث إلى شريكك عن مقدار الجنس الذي تشعران بالرغبة فيه.

وينصح الخبراء بتجنب استخدام هاتفك المحمول في غرفة النوم، وضرورة وضع جدول لممارسة الجنس وسط انجراف الأشخاص في مشاغل الحياة.