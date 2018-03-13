بعد تعرض جاسوس روسي سابق له.. ما هو غاز نوفيتشوك وكيف يقتل؟

(CNN)-- دخل الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في حالة صحية حرجة بعد هجوم بغاز أعصاب في بريطانيا. وتعرض سكريبال إلى نوفيتشوك، مادة كيماوية طورتها روسيا في الحرب الباردة، فما هي هذه المادة؟