(CNN)-- دخل الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في حالة صحية حرجة بعد هجوم بغاز أعصاب في بريطانيا. وتعرض سكريبال إلى نوفيتشوك، مادة كيماوية طورتها روسيا في الحرب الباردة، فما هي هذه المادة؟
بعد تعرض جاسوس روسي سابق له.. ما هو غاز نوفيتشوك وكيف يقتل؟
شاهد.. ما هو غاز نوفيتشوك وكيف يقتل؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
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غازات الأعصاب هي مواد كيماوية سامة جداً، وهي مواد سائلة قاتلة قد تتبخر ووتحول إلى غاز.
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