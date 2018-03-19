كيف يغير الماكياج من معنى الذكورية لدى الرجال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يفرك عارضٌ شاب المرطب بين يديه، ويضعه على وجهه. وبعد ذلك، يضع القليل من المرطب الملّون وكريم إخفاء العيوب، "كونسيلر"، تحت عينيه ويباشر في وضع البودرة لإكمال إطلالته.

هكذا عرضت شركة التسوق عبر الإنترنت البريطانية، "ASOS"، دليل تبرج باسم "كيف تحقق مظهر المكياج الطبيعي للرجال." وحاز الفيديو على أكثر من 75 ألأف مشاهدة عبر فيسبوك.

وهذا الفيديو يختلف كثيراً عن الدلائل الأخرى التي يقدمها فنانو مكياج ذكور مثل باتريك سيمونداك، وماني جوتيريز، الذين اكتسبوا الشهرة والملايين من المتابعين.

وعلى خلاف إطلالاتهم الجريئة والملونة، أصبحت إطلالات الماكياج اليومية والبسيطة جذابة للمستهلكين الذكور على مستوى العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا.

ويستخدم حوالي نصف الرجال في المملكة المتحدة منتجات العناية بالبشرة والوجه كجزءٍ من روتينهم اليومي، بحسب دراسةٍ أجرتها مجموعة "مينتل" الاستشارية.

وتُوضح شركة أبحاث الأسواق، "يورومونيتور"، أن نمو منتجات الجمال والأزياء الرجالية طغت على نمو المنتجات النسائية منذ العام 2010، ما يبين أن الرجال أصبحوا يهتمون، وبشكلٍ متزايد، بتحسين مظهرهم.

ويؤكد أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ليدز بيكيت، بريندان جوخ، أنه "بغض النظر عن الجيل أو العمر، يستثمر الرجال من أجل مظهرهم إلى حدٍ ما،"

وأضاف جوخ، الذي قام بأبحاثٍ عن سلوك الرجال في المملكة المتحدة لأكثر من عقدين، أن الطريقة التي يتحدث بها الرجال عن استخدام مستحضرات التجميل تختلف تماماً عن طريقة النساء.

وأشار مدير التبرج الشخصي في مجلة "GQ" في الولايات المتحدة، غاريت ميونس، إلى أن استخدام الرجال لمستحضرات التجميل تعود لأسبابٍ عملية، فهو "تعزيز أو نوع من التمويه للتغطية على شيءٍ، ليسوا راضين عنه."

ويوافق على ذلك مؤسس موقع الجمال الرجالي "فيري جود لايت"، ديفيد يي، فبرأيه، أن غالبية الرجال يستخدمون المكياج لتغيير إحساسهم.

ويقول ديفيد، الذي يضمن مستحضرات مثل كريم الأساس، وملون الشفاه، "Lip Tint"، في روتينه اليومي: "أظن أن الذكورة تتمحور حول الشعور بالثقة، وكونك أفضل نسخة من نفسك."

ولكن لا يتفق جميع الرجال على ذلك، ففي استطلاع أجرته "منتيل"، وجدوا أن نسبة 42 بالمئة من الرجال البريطانيين اتفقوا على أن القيام بأي شيءٍ للتأكد من نظافتك هو أمرٌ غير ضروري.

ويُسلط ميونس، الضوء على وصمة العار التي تأتي من استخدام الرجال لمستحضرات التجميل، قائلاً: "ليس من السهل على الرجال الاعتراف باستخدامهم لمساحيق التبرج."

ولكن يلاحظ يي، الكوري-الأمريكي، موقفاً مختلفاً في كوريا الجنوبية، إذ أصبح الرجال الكوريين الجنوبيين من أكبر المنفقين على منتجات العناية بالبشرة على مستوى العالم، وفقاً لما ذكرته "يورومونيتور". وارتفعت سوق العناية بالبشرة للرجال في كوريا الجنوبية بنسبة 80 بالمئة بين عامي 2010 و2016.

ورغم السلبية التي تلحق بالرجال الذين يستخدمون المكياج في أمريكا الشمالية، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي تغير من ذلك، وفقاً لجوخ، الذي أشار إلى أن جيل الشباب يتمثل بأناس ليس بالضرورة أن يندرجوا تحت المفهوم التقليدي للذكورة.