علماء: ارتفاع في حالات مرض أكل اللحم

(CNN)-- أصدر علماء في أستراليا تحذيراً بأن حالات مرض أكل اللحم في ارتفاع. قرحة بورولي هي قرحة آكلة للأنسجة تنتشر عادة في غرب ووسط أفريقيا، والعدوى تظهر أولاً على شكل كدمة صغيرة، لكنها تتحول إلى قرحة مع انتشار البكتيريا.