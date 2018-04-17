(CNN)-- أصدر علماء في أستراليا تحذيراً بأن حالات مرض أكل اللحم في ارتفاع. قرحة بورولي هي قرحة آكلة للأنسجة تنتشر عادة في غرب ووسط أفريقيا، والعدوى تظهر أولاً على شكل كدمة صغيرة، لكنها تتحول إلى قرحة مع انتشار البكتيريا.
علماء: ارتفاع في حالات مرض أكل اللحم
علماء: ارتفاع في حالات مرض أكل اللحم
صحة وحياة
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قرحة بورولي هي قرحة آكلة للأنسجة تنتشر عادة في غرب ووسط أفريقيا.
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