(CNN)-- من اللون الحقيقي لعينيك إلى اللون الذي لا يمكنك رؤيته، اكتشف حقائق استثنائية من سلسلة CNN الحاصلة على جوائز، Colorscope، عبر هذا الفيديو.
شاهد.. 10 حقائق صادمة قد لا تعرفها عن الألوان
شاهد.. 10 حقائق صادمة قد لا تعرفها عن الألوان
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و37 دقيقة.
1:19
جميع ألوان أعين البشر بنية حتى إن بدت زرقاء! الفيديو يستعرض 10 حقائق صادمة قد لا تعرفها عن الألوان.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.