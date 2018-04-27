شاهد.. 10 حقائق صادمة قد لا تعرفها عن الألوان

شاهد.. 10 حقائق صادمة قد لا تعرفها عن الألوان

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و37 دقيقة.
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1:19

جميع ألوان أعين البشر بنية حتى إن بدت زرقاء! الفيديو يستعرض 10 حقائق صادمة قد لا تعرفها عن الألوان.

(CNN)-- من اللون الحقيقي لعينيك إلى اللون الذي لا يمكنك رؤيته، اكتشف حقائق استثنائية من سلسلة CNN الحاصلة على جوائز، Colorscope، عبر هذا الفيديو.

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