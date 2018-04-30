خمس طرق للتخلص من سموم الملح في الجسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الانقطاع عن الملح مرة واحدة، قد يبدو مهمة صعبة. ولدى التقليل من الصوديوم، يجب البدء ببطء، حتى لا تشعر بالصدمة من انعدام أي نكهة في الطعام.

وعادة ما تضيف الشركات المصنعة مكون الصوديوم للمساعدة في الحفاظ على الطعام، وتحسين النكهة.

وقالت سونيا أنجيليون وهي اختصاصية تغذية متخصصة في التغذية القلبية الوعائية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "إذا حاولت أن تصنع حساء الدجاج بدون ملح فستجد فارقاً كبيراً، وبدلًا من ذلك ، قلل نصف كمية الملح التي تستخدمها عادة."

وأشارت أنجيلون إلى أن "الصوديوم يؤدي إلى تصلب الشرايين، لكن البوتاسيوم يفعل العكس." ومن خلال تناول كميات أقل من الأطعمة المالحة والمصنعة، واستبدالها بالأطعمة الطازجة البسيطة، سيستهلك الأفراد كمية أقل من الصوديوم وأكبر من البوتاسيوم بشكل تلقائي.

الصوديوم هو معدن يحدث بشكل طبيعي في الأطعمة ويدخل في نظامنا الغذائي من خلال الأطعمة المصنعة. ويُوجد حوالي نسبة 15 في المائة من الصوديوم في النظام الغذائي الأمريكي النموذجي بشكل طبيعي في الأطعمة، فيما البقية أي أكثر من نسبة 70 في المائة تأتي من الصوديوم في الأطعمة المعبأة والمحضرة في المطاعم، بما في ذلك الحساء المعلب، والأطعمة المجمدة، واللحومات الباردة. ويُوجد 25 نوعاً من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم، من بينها البيتزا، واللحوم الباردة، والحساء، والجبنة، والحليب، والبيض، والرز، والحلوى.

وفيما يلي بعض الطرق للحد من تناول الملح: