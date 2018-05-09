هل تريد إطالة عمرك عشرة أعوام؟ إليك خمس عادات صحية!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تود أن تمد متوسط العمر المتوقع لديك إلى أكثر من عشرة أعوام؟

للوصول إلى هذا الهدف، ما عليك سوى تتبع هذه العادات الصحية الخمس وهي:

عدم التدخين

المحافظة على مؤشر صحي لكتلة الجسم

الالتزام بممارسة تمارين رياضية معتدلة وشاقة

عدم الإكثار من المشروبات الكحولية

اتباع نظام غذائي صحي

وارتبط الالتزام بهذه العادات الخمس لدى بلوغ سن الخمسين بإضافة 14 عاماً إضافياً إلى متوسط العمر المتوقع لدى النساء، و12.2 عاماً لدى الرجال، مقارنةً بعدم الالتزام بأيٍ منها، وفقاً لدراسةٍ نشرت في المجلة العلمية "Circulation،" الإثنين.

وشملت الدراسة 122 ألف شخص بين العامين 1980 و2014. وساهم كل عامل بشكلٍ كبير في خفض مخاطر الوفاة من نوعين من المرض هما القلب والأوعية الدموية، والسرطان، الأكثر فتكاً في الولايات المتحدة، حيث يؤدي الأول إلى وفاة 610 آلاف شخص سنوياً وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC)، فيما يتسبب الثاني بحوالي 609,640 شخصاً هذا العام، وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية.

ويقول الأستاذ في كلية الطب في جامعة هارفارد الذي شارك في الدراسة، مير ستامبفير: "يمكننا فعل الكثير لنحظى بحياةٍ صحية وطويلة من خلال تغيرات بسيطة للغاية في سلوكياتنا، ولكن ثمانية بالمئة من البالغين في بلادنا فقط يلتزمون بذلك."

وتحتل الولايات المتحدة المركز الـ43 من ناحية متوسط العمر المتوقع لدى الفرد، والذي يبلغ 80 عاماً، وفقاً لبياناتٍ من "كتاب حقائق العالم" للعام 2017.

وأما الدول الثلاث التي تتميز بمتوسط الأعمار الأعلى لدى الولادة، فهي: موناكو بـ89.4 عاماً، ثم اليابان بـ85.3 عاماً، ثم سنغافورة بـ85.2 عاماً.

وأما البلدان التي تقبع في آخر اللائحة، فهي: جمهورية تشاد بـ50.6 عاماً، وجمهورية غينيا-بيساو بـ51 عاماً، ثم أفغانستان بـ51.7 عاماً.

ورغم أن الدراسة بينت دور دمج العادات الصحية الخمس في إطالة متوسط العمر المتوقع للأفراد، إلا أن رئيس قسم الطب في كلية فينبيرغ للطب في جامعة نورث ويسترن، الطبيب دوغلاس فوغهان، يؤكد أن كل عاملٍ يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة، حتى بشكلٍ فردي.

وأضاف: "يبدو أن تدخين السجائر له تأثيرٌ أكبر على تغيرات نمط الحياة أو السلوكيات الأخرى. ومن المؤكد أن الحفاظ على مؤشر كتلة جسم مناسبة هو وسيلةٌ رائعة لحماية نفسك من الإصابة بمرض السكري."

ويُذكر أن المؤشر الصحي لكتلة الجسم يتراوح بين 18.5 و24.9.

وأكد فوغهان على عدم فوات الأوان للالتزام بهذه العادات عند كبار السن، قائلاً: "إذا التزمت بنظامٍ صحي مثل هذا (في سن الخمسين مثلاً)، فسيؤثر على طول عمرك وصحتك."