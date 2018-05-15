شاهد.. ميلانيا ترامب تجري عملية في الكلى.. إليك تفاصيلها

(CNN)-- وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، خضعت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب (48 عاما) لعملية إحداث انسداد، صباح الاثنين، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، لعلاج حالة مرضية في الكلى. العملية كانت ناجحة دون أي مضاعفات. وقال البيان إن من المرجح أن تبقى ميلانيا في المستشفى طوال الاسبوع، ولم يعط البيت الأبيض مزيداً من المعلومات عن الحالة المرضية أو العملية.