هل تذكرون لغز الفستان؟ هذا اللغز الصوتي يقسم العالم مجدداً!

تذكر لغز الفستان؟ هذا لغز يقسم العالم مجدداً

صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 16 مايو/أيار 2018; 02:28 (GMT +0400).
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هذا التسجيل لكلمتين لا علاقة لهما ببعضهما يثير النقاشات من جديد.

(CNN)-- على غرار لغز الفستان، الأزرق أو الذهبي، والذي أحد سلسلة طويلة من النقاشات في عام 2015، فإن هذا التسجيل لكلمتين لا علاقة لهما ببعضهما يثير النقاشات من جديد الآن على الانترنت. فما الكلمة التي تسمعها؟