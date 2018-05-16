هل تذكرون لغز الفستان؟ هذا اللغز الصوتي يقسم العالم مجدداً!

(CNN)-- على غرار لغز الفستان، الأزرق أو الذهبي، والذي أحد سلسلة طويلة من النقاشات في عام 2015، فإن هذا التسجيل لكلمتين لا علاقة لهما ببعضهما يثير النقاشات من جديد الآن على الانترنت. فما الكلمة التي تسمعها؟