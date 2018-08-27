انفوغرافيك... في أي عمر يبدأ المراهقون بالتدخين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، انخفض استهلاك السجائر على مدى السنوات الماضية حول العالم، ولكنه لا زال المسبب لوفاة نحو 6 ملايين شخص سنويا.

وبالنسبة للعديد من المدخنين، يبدأ التدخين في سن مبكرة، فما هو العمر الذي يبدأ فيه المدخنون بالتدخين بين دول العالم؟

تشير الإحصائيات إلى أن التدخين في الولايات المتحدة وأوروبا يبدأ بين سن الـ15 و الـ16.

هذه النتائج تأتي من عدة تقارير ودراسات منها تقرير الجراحة العامة لعام 2014، والاستطلاع الوطني لاستهلاك العقاقير والصحة.

ولكن يبدو أن هناك تغيرا في التوجه لدى المراهقين، إذ يتجه الكثير منهم إلى استخدام السجائر الإلكترونية، والابتعاد عن السجائر الاعتيادية تدريجيا.