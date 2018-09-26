إصابة ثالثة بـ"جدري القردة" في بريطانيا.. فما هو هذا المرض وما أعراضه؟

لندن، بريطانيا (CNN) – أصيب ممارس صحي في بريطانيا، بمرض "جدري القردة"، لتصبح حالته، ثالث حالة في البلاد، وقد أصيب بهذا المرض أثناء رعايته لشخص آخر مصاب به، فما هو جدري القردة؟

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن جذور هذا المرض النادر تعود إلى وسط أفريقيا وغربها، في المناطق الاستوائية الممطرة والنائية، كما أنه ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ولكن ما مدى خطورته؟

أكدت المنظمة أن هذا المرض قد يكون سببا بمرض آخر قاتل، لكنها نوهت في الوقت نفسه إلى أنه أخف وطأة من الجدري الطبيعي الذي يصيب البشر عادة.

ينتقل هذا المرض بداية من الحيوان، لكنه يصبح لاحقا قابلا للانتقال من إنسان إلى آخر، كما حدث في حالة الممارس الصحي البريطاني، الذي كان يرعى حالة أخرى فأصيب بالمرض.

وعانى ثلاثة أشخاص من المرض في بريطانيا حتى اللحظة، فقد أصيب اثنان به بعد ذهابهما إلى نيجيريا لينقلا المرض معهما إلى إنجلترا قبل أن يصاب أخيرا الممارس الصحي.

أعراض هذا المرض وفقا للمنظمة: "الإصابة بحمى وصداع مبرح وتضخّم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات ووهن شديد"، في المرحلة الأولى، ثم انتشار الطفح الجلدي على الجسم والوجه في المرحلة الثانية