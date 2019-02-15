الفطور يساعد في تخفيف الوزن... خرافة أم حقيقة؟

المرأة الحامل تجذب البعوض؟ 5 خرافات عن هذه الحشرة

ما العلاقة بين السمنة واللياقة البدنية؟ إليكم 5 خرافات عن فقدان الوزن

تخافون من السمنة بسبب الموز؟ إليكم 5 خرافات عن هذه الفاكهة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – "ابدأ يومك بفطور صحي"، اعتدنا دائما على سماع هذه الجملة من الخبراء والأطباء، ولكن إلى أي مدى يساعد الإفطار في التخفيف من تناول الطعام خلال اليوم، والحفاظ على قوة الجسم ونشاطه؟

تعرفوا إلى 5 من أبرز الخرافات المتعلقة بالفطور:

تناول طعام الفطور يساعد في تخفيف الوزن

توصلت الدراسات إلى أنه لا توجد علاقة بين الوزن والفطور. الأمر يعتمد على نوع الفطور ووقت تناوله.

يفضل الابتعاد عن رقائق الذرة بكل أشكالها

المهم هو محاولة الابتعاد عن رقائق الذرة المحلاة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر، واقتصار الفطور على الرقائق الخالية من السكر.

تناول الفطور سيجعلك تخفف من تناول الطعام خلال اليوم

عند تناول الفطور في الصباح، يولد مواد كيماوية للدماغ تنظم كمية السكر في الجسم، ولكن ليس بالضرورة أن تكون إشارات تنذر بالشبع.

الفطور هو أهم وجبة في اليوم

ما يهم هو ما يأكله الإنسان خلال اليوم بأكمله، وليس ما يتناوله خلال وجبة واحدة.

تناول القهوة مع الفطور سيؤدي إلى الجفاف

في الوقت الذي تساهم مادة الكافيين في تعريض الجسم للجفاف، تحتوي القهوة على كمية من الماء التي تساعد في حماية الجسم من الجفاف.