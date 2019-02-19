أصل البسبوسة.. من القصور العثمانية إلى التراث المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الأفراح والمناسبات السعيدة تجدها، وعلى موائد رمضان والعيد تستمتع بها، واسمها خفيف على اللسان وتعشقه الأذن، فهل تعرفون ما هو أصل البسبوسة؟

يعود أصل البسبوسة إلى الدولة العثمانية، التي كانت تحضر الأطايب وأطباق الحلويات في قصور السلطان.

ومن ثم انتقلت البسبوسة إلى مصر لتصبح جزءاً مهما من التراث المصري.

ويضيف إليها المصريون بصمتهم الشخصية، كالمكسرات والقشطة وغيرها.

أما اسمها فيعود إلى كلمة "البس" أي مزج الطحين بالسمن وليس عجنه.

فتلذذ بتناول قطعة من البسبوسة المغمسة بالسكر والمغطاة بالمكسرات المتنوعة.