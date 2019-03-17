بين استخدام "الفازلين" وحلق الشعر الزائد.. 5 خرافات عن الجمال

المرأة الحامل تجذب البعوض؟ 5 خرافات عن هذه الحشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أساليب متنوعة تتبعها النساء للحفاظ على جمالهن، غير أن الكثير منها قد تكون ممارسات خاطئة يعتقدن أنها صحيحة. في هذه السطور التالية نستعرض أبرز 5 خرافات متعلقة بالجمال.

وضع الفازلين على الوجه ليلا يمنع ظهور التجاعيد

مع التقدم بالعمر، يعجز الجلد عن الحفاظ على الرطوبة، فتظهر التجاعيد. استعمال الفازلين لا يوقفها.

وضع طلاء الأظافر يحول لون أظافرك إلى الأصفر

هذه المعلومة صحيحة، لذا من المفضل وضع طبقة شفافة قبل وضع الطلاء على الأظافر

زيت الكاكاو يخفف من علامات التمدد على الجلد

للأسف، التمدد والتمزقات في الجلد تحدث في الطبقات الداخلية للجلد التي لا تصلها هذه الزيوت.

استخدام الفرشاة يوميا يكسب الشعر لمعانا إضافيا

تمشيط الشعر بصورة مبالغ بها سيكسر من الخلايا في الشعر. ولكن تمشيطه مرة واحدة سيساعد على توزيع الزيوت فيه

حلق الشعر بالشفرة سيساعده على الظهور مجددا أكثر سوادا وقوة

الشعرة عادة ما تكون عريضة عند الجذر ونحيفة في آخرها، وعند الحلاقة يتم قصها من عند جذرها.