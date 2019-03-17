بين استخدام "الفازلين" وحلق الشعر الزائد.. 5 خرافات عن الجمال
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أساليب متنوعة تتبعها النساء للحفاظ على جمالهن، غير أن الكثير منها قد تكون ممارسات خاطئة يعتقدن أنها صحيحة. في هذه السطور التالية نستعرض أبرز 5 خرافات متعلقة بالجمال.
- وضع الفازلين على الوجه ليلا يمنع ظهور التجاعيد
مع التقدم بالعمر، يعجز الجلد عن الحفاظ على الرطوبة، فتظهر التجاعيد. استعمال الفازلين لا يوقفها.
- وضع طلاء الأظافر يحول لون أظافرك إلى الأصفر
هذه المعلومة صحيحة، لذا من المفضل وضع طبقة شفافة قبل وضع الطلاء على الأظافر
- زيت الكاكاو يخفف من علامات التمدد على الجلد
للأسف، التمدد والتمزقات في الجلد تحدث في الطبقات الداخلية للجلد التي لا تصلها هذه الزيوت.
- استخدام الفرشاة يوميا يكسب الشعر لمعانا إضافيا
تمشيط الشعر بصورة مبالغ بها سيكسر من الخلايا في الشعر. ولكن تمشيطه مرة واحدة سيساعد على توزيع الزيوت فيه
- حلق الشعر بالشفرة سيساعده على الظهور مجددا أكثر سوادا وقوة
الشعرة عادة ما تكون عريضة عند الجذر ونحيفة في آخرها، وعند الحلاقة يتم قصها من عند جذرها.