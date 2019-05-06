نصيحة "قبل الإفطار"... كيف تتحكم بوزنك في رمضان

"قبل الإفطار" برنامج يومي تقدمه خبيرة التغذية رزان شويحات حول أبرز طرق التحكم بالوزن، والتركيز على تناول الوجبات الصحية، إضافة إلى اتباع أسلوب حياة يحافظ على الوزن والرشاقة والصحة خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن أن يتسبب تغيير وقت الأكل ونوعه في رمضان بزيادة في الوزن عند بعض الاشخاص.

لكن إجراءنا لتغييرات صغيرة من الممكن أن يساعدنا على الحفاظ على أوزاننا في رمضان.

فعند توزيع الوجبات، من المهم أن نقسم وجبة الافطار الى قسمين، فنبدأ بالماء والتمر والسلطة، ثم نأخذ قسطا من الراحة، ونبدأ بعدها بتناول وجبة الإفطار.

ولاحقا، نتناول وجبة خفيفة مثل لبن وفاكهة قبل النوم ويجب ألا ننسى أهمية وجبة السحور.

من المهم أيضا التقليل من الأغذية الدسمة والحلويات، أي تنناول قطعة واحدة من القطايف وليس 3، وأن تكون مشوية وليست مقلية ولا يجب أن نتناولها كل يوم.

من الضروري أيضا الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر واستبدالها بالماء.

قبل الافطار تذكر .. زيادة الوزن تسبب مشاكل صحية، لهذا نظم وجباتك واختر انواعا صحية.