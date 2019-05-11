نصيحة "قبل الإفطار" ... 3 عناصر ضرورية في وجبة الإفطار الصحية

نصائح "قبل الإفطار".. هذه الأغذية تساعد في التخفيف من الصداع

نصائح "قبل الإفطار".. كيف نتغلب على العطش في رمضان؟

"قبل الإفطار" برنامج يومي تقدمه خبيرة التغذية رزان شويحات حول أبرز طرق التحكم بالوزن، والتركيز على تناول الوجبات الصحية، إضافة إلى اتباع أسلوب حياة يحافظ على الوزن والرشاقة والصحة خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجبة الإفطار في رمضان تعادل وجبة الغداء أو الوجبة الرئيسية في الأيام العادية.

وحتى تكون وجبة الإفطار صحية يجب أن تحتوي على العناصر التي تعوض الصائم عن نصف احتياجاته اليومية من الطاقة والعناصر الغذائية.

ولأنها الوجبة الأولى التي نتناولها بعد فترة صيام طويلة، يجب أن تكون هذه الوجبة مريحة للمعدة.

أولا، أهم ما يجب تعويضه عند الإفطار هو الطاقة والماء، ولهذا، نبدأ بالماء مع التمر. إضافة إلى ذلك، يجب أن يزودنا الطبق الرئيسي بالطاقة والبروتين والفيتامينات.

وعادة ما نقسم هذا الطبق إلى ٣ أقسام: الخضار مثل السلطة والخضار المطبوخة، والننشويات لإعطاء الطاقة مثل الأرز أو البطاطا أو الخبز، وطبعا البروتين مثل اللحوم بأنواعها أو الحبوب مثل العدس والحمص والكينوا.

قبل الافطار تذكر أنه من الأفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين، فنبدأ بالجزء الخفيف مثل التمر والماء والسلطة وبعدها بقليل نتناول الوجبة الرئيسية.