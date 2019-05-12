نصيحة "قبل الإفطار".. هذه هي أهمية الشوربة في رمضان

هذه هي أهمية الشوربة في رمضان

نصائح "قبل الإفطار".. هذه الأغذية تساعد في التخفيف من الصداع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن طبق الشوربة متاح لنتناوله طوال العام، إلا أن لوجوده على مائدة رمضان طعم آخر ونكهة خاصة، خصوصا وأن فوائده الصحية كثيرة.

فإضافة إلى أن الشوربة تعوضنا جزءا من الماء الذي نحن بحاجة إليه في رمضان، الشوربة الدافئة تحضر معدتنا لوجبة الإفطار.

الشوربة أيضا، ووفقا لخبيرة التغذية رزان شويحات، تزودنا بعناصر غذائية ومعادن جسمنا بحاجة لها.

وحتى نستفيد من الشوربة، يجب أن تكون مكوناتها مفيدة، مثل إضافة قطع صغيرة من الخضار كالجزر والكوسا والبصل التي ترفع من القيمة الغذائية لها.

ينصح أيضا بالتقليل من الإضافات الدسمة مثل الكريما والسمن. ولإعطاء نكهة وفائدة للشوربة ينصح أيضا بالتقليل من الملح واستبداله بالبهارات والأعشاب المفيدة.

قبل الافطار تذكر، أن الشوربة هي جزء مهم من الإفطار، فمثلا، شوربة العدس أو الحريرة تحتوي على الكثير من البروتينات لأنها محضرة من الحبوب. وإذا أردت المحافظة على وزنك، فيمكنك الاعتماد على الشوربة الغنية بالماء كشوربة الخضار مثلا.