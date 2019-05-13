نصيحة "قبل الإفطار".. هذه فوائد المشروبات الرمضانية ولكن...

هذه هي أهمية الشوربة في رمضان

نصائح "قبل الإفطار".. هذه الأغذية تساعد في التخفيف من الصداع

نصائح "قبل الإفطار".. كيف نتغلب على العطش في رمضان؟

"قبل الإفطار" برنامج يومي تقدمه خبيرة التغذية رزان شويحات حول أبرز طرق التحكم بالوزن، والتركيز على تناول الوجبات الصحية، إضافة إلى اتباع أسلوب حياة يحافظ على الوزن والرشاقة والصحة خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- العرق سوس، والتمر الهندي، وقمرالدين عصائر تشتهر كثيرا في رمضان لأنها تعطي للجسم ترطيبا وطاقة يكون بحاجة لها خلال فترة الصيام.

ومن الفوائد الأخرى لهذه العصائر تحسين الهضم وتقليل الحرقة، لكن هذا لا يعني أن نشربها بكميات كبيرة، لأنها تحتوي على كمية عالية من السكر، وخاصة الأنواع الجاهزة في السوق، والتي يضاف إليها السكر لإعطاء نكهة وحلاوة.

لهذا السبب، تنصح خبيرة التغذية رزان شويحات بالأشخاص المصابين بالسكري بالابتعاد عن هذه العصائر، واستبدالها بالماء.

قبل الافطار تذكر أنه من الأفضل دائما تحضير المشروبات الرمضانية في المنزل للتحكم بكمية السكر، كما أنه من المهم تقديم العصائر في أكواب صغيرة حتى تكون الكمية أقل.