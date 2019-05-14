نصيحة "قبل الإفطار".. كوب الماء في رمضان.. ماذا يعني للصائم؟

نصائح "قبل الإفطار".. هذه الأغذية تساعد في التخفيف من الصداع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الهواء، يعتبر الماء ثاني أهم عنصر غذائي لحياة الانسان، وبشكل عام يحتاج الرجال ما يقارب ٣.٧ لتر يوميا من الماء والنساء ٢.٧ لتر يوميا.

عادة ما نحصل على ٨٠٪ من هذه الاحتياجات من السوائل والباقي من الطعام، لكن تختلف هذه الكميات إذا كان الشخص يقوم بمجهود يومي كبير أو رياضي أو يعيش في أماكن حارة.

ومع زيادة الوزن تزداد أيضا الحاجة إلى شرب الماء، وفي رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار والأفضل ان يتم شرب الماء تدريجيا حتى يستفيد الجسم منه.

قبل الافطار تذكر أن درجة حرارة الماء لا تأثير لها على الهضم، فسواء كنت تفضل الماء البارد أو الدافئ، ما يهم في النهاية هو شرب الماء.