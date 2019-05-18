نصيحة "قبل الإفطار".. في رمضان هل نمارس الرياضة قبل الإفطار أم بعده؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الرياضة ضرورية لأجسامنا في كل الأوقات، وإن كنت معتادا على ممارستها من أجل اللياقة أو لتخفيف الوزن أو بناء العضلات، يمكنك أن تكمل برنامجك الرياضي لكن بتوقيت مختلف.

والسؤال دائما: هل من الأفضل ممارسة الرياضة قبل الإفطار أو بعده؟

بحسب خبيرة التغذية رزان شويحات، الأمر أولا وأخيرا عائد للشخص، فمثلا هناك أشخاص يفضلون ممارسة الرياضة قبل الإفطار، خاصة إذا كانت الرياضة هوائية مثل الركض.

البعض الآخر يفضل ممارسة الرياضة بعد الإفطار، لتكون لديهم الطاقة الكافية للتمرين، خصوصا وإن كان الهدف من الرياضة هو بناء العضلات.

قبل الافطار تذكر أنه إذا أردت أن تلعب الرياضة قبل الإفطار، فيفضل أن تكون قبل وقت قصير من الإفطار، حتى لا يزيد الإحساس بالعطش والتعب. أما إذا أردت ممارسة الرياضة بعد الإفطار، فيفضل أن تكون بعد تناول الإفطار بساعتين أو ثلاثة.