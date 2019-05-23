7 قواعد صحية يجب عليك اتباعها خلال رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتوفر الكثير من الأدلة العلمية على تأثيرات الصيام الإيجابية على الصحة، وعادة ما يتناول الصائمون ما يحلو لهم من الطعام والشراب في ساعات الليل، وحتى فجر اليوم التالي.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بتطبيق بعض الممارسات الطيبة، والالتزام بها خلال رمضان، وحتى في غير أوقات الصيام.