نصيحة "قبل الإفطار".. ماذا يمكنك أن تأكل بين الإفطار والسحور؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نتحدث كثيرا عن وجبتي الفطور الافطار والسحور في رمضان، ولكن قليلا ما نتحدث عن الفترة التي بينهما.

يفضل بعد الافطار أن نترك ساعتين قبل تناول أي وجبة، والأفضل في هذا الوقت، وفقا لخبيرة التغذية رزان شويحات، تناول أغذية سهلة الهضم، لأن المعدة تشعر بالتعب بعد وجبة دسمة على الإفطار.

ينصح أيضا بتناول حصة من الفاكهة مع كوب من اللبن، أو من الممكن تناول فنجان من الأعشاب التي تريح المعدة مثل اليانسون أو البابونج أو الشاي الأخضر، وإن رغبنا بتناول الحلويات في هذا الوقت يفضل تناول كمية قليلة.

قبل الإفطار تذكر ضرورة تعويض احتياجاتك من الفيتامينات والمعادن والماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور. حافظ على اختيارات صحية، مثلا صنع المثلجات من الفواكه الطبيعية أو تناول المكسرات مع الفواكه المجففة.