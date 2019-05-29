7 عادات يومية لخفض ضغط الدم الانقباضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر ضغط الدم الانقباضي طبيعياً عندما يكون أقل من 120، ولكن قد يلجأ الأطباء للعلاج عندما يصل إلى 140، أي الحد الأدنى لارتفاع ضغط الدم رسمياً.

هذه العادات اليومية يمكن أن تساعد في ضبطه:

فقدان الوزن

فقدان الوزن قد يؤدي إلى تغيرات في الدورة الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم.

التمرينات الرياضية

التمرينات الرياضية يمكن أن تجعل الشرايين أكثر مرونة وقدرة على التمدد، مما يقلل بشكل مباشر من ضغط الدم الانقباضي.

خفض استهلاك الملح

تقليل تناول الملح من بين أهم العوامل المساعدة في خفض ضغط الدم

تناول الفاكهة والخضار

اتباع حمية DASH الغنية بالفاكهة، والخضار، والألياف، ومنخفضة الصوديوم، قد يؤدي إلى تقليل ضغط الدم الانقباضي بـ 3 نقاط تقريباً

تناول الشوكولاتة

تناول الشوكولاتة الداكنة لفترة بين أسبوعين و8 أسابيع، يؤدي إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي نقطتين

الحد من تناول الكحول

الحد من تناول الكحول يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي، بحوالي 4 نقاط لدى الأشخاص الذين يستهلكون ما بين 30 و60 مشروباً في الأسبوع

التأمل

ممارسة التأمل تهدف إلى تحسين التركيز وتقليل القلق، وتؤدي أيضاً إلى خفض الضغط.