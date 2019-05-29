نصيحة "قبل الإفطار".. لا تتوقف عن تناول السمبوسة ولكن..

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند الإفطار وبعد الماء والتمر، عادة ما تحتوي المائدة على معجنات وسمبوسة ساخنة.

وبسبب الجوع، تقول خبيرة التغذية رزان شويحات إن الإنسان قد يتناول من دون أن يشعر 4-5 حبات، حتى قبل أن يبدأ بالوجبة الرئيسية. فهل هذا سلوك خاطئ؟ وما هو التصرف السليم؟

تؤكد رزان شويحات أنه ليس من الضروري أن يحرم الإنسان نفسه من تناولها في رمضان، ولكن من الضروري ألا يكثر منها.

فالمعجنات هي عبارة عن عجين، أي أنها مصنوعة من الطحين، وبالتالي فهي تحتوي على الكثير من النشويات والحشوة التي قد تكون لحما أو جبنا أو خضار، ويمكن أن تكون مقلية أو مشوية، أي أنها تحتوي على الدهون كذلك.

أول ما نقوم به عند تناول المعجنات هو أن نعد الحبات التي سنأكلها، ونعتبرها جزءا من الوجبة الرئيسية، ويفضل أيضا تناول الأنواع المشوية أكثر من المقلية.

قبل الافطار تذكر ان كل سمبوسة مقلية يمكن أن تحتوي تقريبا على ١١٥ سعرة حرارية، أي أن 5 حبات تعتبر نصف سعرات وجبتك.