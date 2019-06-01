نصيحة "قبل الإفطار".. 3 خطوات لـ"ريجيم" مثالي في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا لاحظت زيادة في وزنك خلال رمضان، فاعلم أن الوقت قد حان لحمية غذائية، أو ما يعرف بالريجيم.

وبحسب خبيرة التغذية رزان شويحات، أفضل نوع "ريجيم" يمكن القيام به لتخفيف الوزن وبدون تعب هو الريجيم المتوازن، وإليكم 3 نصائح ذهبية لتخفيف الوزن برمضان.

أولا: ابدأ بالشوربة الدافئة، فالسوائل الموجودة فيها تملأ المعدة وتعطي شعورا بالشبع.

ثانيا: وفر سعراتك، أي اختر نوعا واحدا من الطعام، وكل يوم اسكب ملعقة أقل من اليوم السابق.

ثالثا: تناول كل يوم نوعا واحدا من الحلويات بحجم فنجان القهوة فقط.

قبل الافطار تذكر أن أحد أسباب نجاح الريجيم في رمضان هو الابتعاد عن الحرمان لأنه غالبا ما يتسبب بنتيجة عكسية. اعتمد على تقليل ربع كمية طعامك اليومية، فخطوة صغيرة، تصنع فرقا كبيرا.