دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحلم بأنك على وشك الموت، أو أن أحد أحبائك يعاني من مشكلة، ولكنك لا تستطيع فعل أي شيء حيال ذلك؟ قد تستيقظ مرتبكاً وتتسارع دقات قلبك، لتغمرك السعادة بعد أن تكتشف أن الأمر مجرد حلم.

وقد تنتابنا أحياناً بعض الأحلام المزعجة أو الكوابيس، ولكن إذا تكررت بشكل مستمر، فقد تكون مؤشراً على وجود مشاكل صحية وعقلية. وهناك ما يُقدّر بين 2 ٪ إلى 8 ٪ من البالغين الذين لا يستطيعون الحصول على الراحة لأن الأحلام المرعبة تلحق الضرر بأنماط نومهم.

وتحصل الكوابيس لعدة أسباب منها: الضغوطات النفسية، والتعرض للصدمات، وقلة النوم، وتناول الأدوية، الإدمان على المواد الممنوعة، ومشاهدة أفلام الرعب.

فما هو أكثر كوابيسك رعباً؟