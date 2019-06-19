دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- المشروبات المحلاة بالسكر هي مشروبات ذات قيمة غذائية قليلة أو معدومة وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وأُكدت آثارها الضارة على الصحة. الآن، هناك دراسة تربط ما بين تناول الكثير من المشروبات السكرية، وحتى عصائر الفاكهة الطبيعية، وزيادة خطر الموت المبكر.

ووفقاً لدراسة نشرت مؤخراً في مجلة "JAMA"، فقد يؤدي تناول كمية زائدة من عصير الفاكهة إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين 9٪ و42٪. وقد أظهرت الدراسة أن السكريات الموجودة في عصير البرتقال مثلاً، تشبه إلى حد كبير السكريات المضافة إلى المشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة.

وكتبت جان أ. ويلش، مؤلفة مشاركة في الدراسة، وأستاذة مساعدة في قسم طب الأطفال في جامعة إيموري في أتلانتا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يجب أن يكون استهلاك المشروبات السكرية، سواء كانت مشروبات غازية أو عصائر الفاكهة، محدوداً."

ربط المشروبات السكرية بأمراض القلب والأوعية الدموية

وقامت 7 مدن أمريكية، بما فيها نيويورك وفيلادلفيا، بفرض ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف في محاولة للحد من استهلاكها. وهذه القوانين غالباً ما تسلط الضوء على كيفية مساهمة المشروبات الغازية والمشروبات السكرية، في انتشار السمنة عند الأطفال، وارتفاع معدلات الإصابة بالسكري لدى البالغين.

وتقول ويلش: "لقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الاستهلاك العالي للسكريات الموجودة في المشروبات الغازية، وعصائر الفاكهة، يرتبط بعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية."

وتُعتبر السمنة، والسكري، وارتفاع معدل الدهون الثلاثية (نوع من الدهون الموجودة في الدم) من بين عوامل الخطر المرتبطة بالإفراط في تناول السكر. وأضافت ويلش: "القليل من الدراسات تمكنت من النظر في كيفية تأثير هذا الاستهلاك على مخاطر الوفيات."

ولمعالجة هذه المشكلة، قامت ويلش مع فريقها، بإعادة دراسة البيانات حول تأثير الاختلافات الجغرافية والعرقية في دراسة السكتات الدماغية، والتي تسعى إلى فهم سبب وفاة المزيد من الأمريكيين من أصل أفريقي بالسكتات الدماغية، مقارنةً بالأعراق الأخرى، وكذلك لماذا يكون لدى الناس في الجنوب الشرقي المزيد من السكتات الدماغية مقارنةً، بمناطق أخرى من الولايات المتحدة؟

وقامت ويلش وفريقها اعتماداً على هذه الدراسة متعددة الأعراق بتحليل البيانات من 13,440 شخصاً من البالغين 45 عاماً وما فوق، حوالي 60٪ منهم من الرجال وحوالي 71٪ منهم يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون 10٪ أو أكثر من السعرات الحرارية اليومية على شكل مشروبات سكرية أكثر عرضةً لخطر الموت المبكر بسبب أمراض القلب التاجية بنسبة 44٪، وخطر أكبر للوفاة المبكرة لأي سبب آخر بنسبة 14٪، مقارنةً بالأشخاص الذين يستهلكون أقل من 5٪ من السعرات الحرارية اليومية على شكل مشروبات سكرية.

وهذه النتائج لم تكن مفاجئة لهم، حيث قالوا: "يتواجد عدد من الآليات البيولوجية المحتملة" التي تفسر ارتفاع خطر الوفاة. وعلى سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن المشروبات السكرية تزيد من مقاومة الأنسولين، والتي يُعرف أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، بينما أن استهلاك الفركتوز قد يحفز الهرمونات التي تعزز زيادة الوزن حول الخصر ، وهو عامل خطر آخر من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كميات عصير الفاكهة الموصى بها

هذه واحدة من أولى الدراسات التي بحثت العلاقة بين المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة بنسبة 100٪، والموت المبكر، كما كتبت مارتا جواش فيري، عالمة أبحاث في قسم التغذية بكلية "تي إتش تشان" للصحة العامة في جامعة هارفارد، والدكتور فرانك ب. هو، أستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد، في مقال افتتاحي نُشر إلى جانب الدراسة الجديدة.

ومع ذلك، فالدراسة محدودة فيما يمكن أن تخبرنا به، كما أشارت فيري وهو، الذين لم يشاركا في البحث، نظراً لوجود عدد قليل من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب التاجية، ويعتبر هذا التحليل ضعيفاً. وقد يعطي المزيد من الوقت وعدد أكبر من المشاركين إشارة أقوى في الحالتين. بالإضافة إلى ذلك، سُجل استهلاك المشروبات السكرية لكل مشارك في بداية الدراسة فقط، استنادا إلى التقارير الذاتية التي لا يمكن الاعتماد عليها.

وكتب الباحثان: "رغم أن عصائر الفاكهة قد لا تكون ضارة مثل المشروبات المحلاة بالسكر، إلا أن استهلاكها يجب أن يكون معتدلاً لدى الأطفال والبالغين، وخاصةً بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في التحكم بوزن الجسم. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص المخاطر الصحية، والفوائد المحتملة لعصائر الفاكهة المحددة".

وقالت ويلش إنه يتعين علينا النظر في كل من عصائر الفاكهة والمشروبات المحلاة بالسكر، عندما نفكر في كمية السكر التي نستهلكها يومياً. وما بين الاثنين، قلبت الميزان لصالح عصير الفاكهة: "نظراً لمحتواه من الفيتامينات والمعادن، فإن استهلاك عصير الفاكهة بكميات صغيرة قد يكون له تأثير مفيد لا يظهر في المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر."