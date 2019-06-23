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نشر الأحد ، 23 يونيو / حزيران 2019

أكبر 5 خرافات عن التمثيل الغذائي..هل تعرف ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التمثيل الغذائي هو عملية تحويل الطعام إلى طاقة.

ورغم فوائده العديدة، إلا أنه غالباً ما يقع عليه اللوم من ناحية زيادة الوزن.

لنساعدك في توضيح هذا الالتباس، نعرض لك الحقيقة وراء أبرز 5 خرافات حول هذه العملية.

1: الأفراد النحفاء لديهم عملية أيض أعلى

الحقيقة: هناك تأثير بسيط لحجم الجسم (الأفراد الأكبر حجماً عادة ما يكون لديهم معدل تمثيل غذائي أعلى)، إنما تكوين الجسم خاصة العضل، لديه الأثر الأكبر.

2: تخطي وجبة الطعام قد يبطئ عملية الأيض

الحقيقة: نوعية وكمية الأطعمة لها تأثير على عملية الأيض أكثر من عدد المرات التي تتناول فيها الطعام.

3: كل شيء يؤكل في وقت متأخر من الليل يتحول إلى دهون

الحقيقة: إذا كنت تتناول الكميات الصحيحة من السعرات الحرارية، فإن تناول الطعام في الليل لا يعطل نظامك الغذائي.

4: الأيض عبارة عن حرق السعرات الحرارية وتكسير الجزيئات الكبيرة في الطعام

الحقيقة: الأيض هو عملية تُنتج الطاقة اللازمة لأنشطة الخلايا من خلال تكسير الجزيئات الكبيرة لإنتاج الطاقة اللازمة للأيض البنائي.

5: لا تستطيع التحكم بالتمثيل الغذائي الخاص بك

الحقيقة: تعديلات غذائية بسيطة، وتمارين رياضية، وعدد كاف من ساعات النوم، كل ذلك قد يُحدث فرقاً كبيراً في سرعة حرق السعرات الحرارية.