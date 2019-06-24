مصورة تنقل معاناة النساء مع "وحشية" مرض التهاب بطانة الرحم
- غزل صلاح
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطوط مرسومة على بطون نساء، قد تبدو لك للوهلة الأولى أنها أعمال فنية، وبطون أخرى تظهر عليها كدمات حمراء تتركك في حيرة من أمرك، ولكن هذه ليست إلا صور تعكس الواقع الأليم الذي يعيشه الأشخاص مع مرض، يصاب به واحد من أصل 10 نساء ورجال متحولين جنسياً بعمر الإنجاب.
ومن خلال عدسة كاميرتها، قررت المصورة البريطانية، جورجي ويلمان، أن تعكس ما لم يُوثق عن مرض التهاب بطانة الرحم، بحيث تنقل الحالة الصحية التي تعيشها كل امرأة، وهي تتخبط يومياً بين جدران المستشفى وغرفة نومها.
وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، قالت المصورة الفوتوغرافية إنه "مرض يتسبب في نمو نسيج مماثل لبطانة الرحم في جميع أنحاء الجسد، عادة في منطقة الحوض، وتجويف البطن"، موضحة أن "الأنسجة، التي تنزف كل شهر، تتسبب بندبات داخلية وآلام".
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Luana 2003-2018 from the series THIS IS ENDOMETRIOSIS. @luluny has had six surgeries for this disease. When she fell pregnant with her son, she was falsely told she could no longer be in pain due to endometriosis. Her pain increased, and after complications giving birth, was forced to use a walker. #thisisendometriosis . . . Join the #thisisendometriosis campaign by dating and connecting your own scars, see more details at link in bio ✖️ . . . . . . Assistant @sayakauenocreative #endometriosis #endo #endometriosissupport #endometriosissurgery #endostrong #endometriose #endometriosisawareness #endometriosisawarenessmonth #calltoaction #healthcareadministration #protest #publicprotest #socialcampaign #documentaryphotography #photoessay #photostory #photodocumentary #documentaryphoto
وتنقل لك صور ويلمان نبذة عن واقع يعيشه مصابون بالتهاب بطانة الرحم.. فأنت مخطئ إذا ظننت أن آلام المرض، الذي يستغرق تشخيصه في المعدّل بين 7 إلى 10 سنوات، يسهل تحملها، وخصوصاً أن المرض قد يجعلك تمضي سنوات حياتك على كرسي متحرك.
وبما أن المصورة البريطانية قد مرت بتجربة شخصية مع هذا المرض، فإنها لم ترد أن يشعر المصابون بوحدتهم، وخصوصاً أن هناك العديد من المرضى الذين يعانون من وحشية آلامه.
"أنا أرى نفسي".. هكذا علّق أحد الأشخاص على سلسلة "This is Endometriosis"، ثلاث كلمات غرست في المصورة الفوتوغرافية، دافعاً قوياً للاستمرار فيما تفعله.
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Rebecca and Wicket from the series THIS IS ENDOMETRIOSIS. @iambicpentagram was in pain for 17 years before receiving a diagnosis. She has lived through disbelieving doctors, severe pain from endometriosis which had frozen her pelvis, and the loss of pregnancies. Here Rebecca is two weeks post op. #thisisendometriosis . . . . . . . . Assistant @photos.bysadie #endometriosis #endo #endometriosissupport #endometriosissurgery #endostrong #endometriose #endometriosisawareness #documentaryphotography #photoessay #photostory #photodocumentary #documentaryphoto
ولا تزال هناك بعض الصور المتبقية التي ستلتقطها ويلمان للسلسلة الفوتوغرافية، ساعيةً إلى إيجاد طريقة تجعل الأشخاص يرون الصور بشكل ملموس، والاحتفاظ بها.