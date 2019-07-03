نافذة لصحة الجسم..ما سر تحول الأظافر إلى اللون الداكن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعتبر الأظافر نافذة لصحة الجسم، وخصوصاً أن بعض الحالات مثل أمراض القلب، ومشاكل الكبد أو الكلى، ونقص التغذية يمكن أن تظهر في الأظافر.

الأسباب الأكثر شيوعًا للأظافر الصفراء أو البنية هي:

-الاستخدام المتكرر لطلاء الأظافر.

-تدخين السجائر.

-مرض السكري

-مشاكل الرئة

-التهاب المفاصل

-الذئبة

-بعض الأدوية

-اضطرابات الجهاز اللمفاوي

-أمراض الكبد.

-عدم وجود كمية كافية من فيتامين ب 12.

-التهابات الفطريات.

قد تكون البقع الداكنة بدلاً من تلون الأظافر بالكامل ناتجة عن:

-الكدمات

-الصدفية

-الورم الميلانيني (نوع من سرطان الجلد)

-الالتهابات المزمنة

-الأدوية مثل العلاج الكيميائي للسرطان