6 خطوات يجب القيام بها لتجنب غرق الأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجدت جيني بينيت طفلها الصغير يطفو في مسبح عائلتها، وجهه للأسفل وبكامل لباسه. كان الطفل البالغ من العمر 18 شهراً قد قام بالزحف من خلال باب الحيوانات الأليفة في منزله. وقامت بينيت كونها ممرضة بعملية إنعاش القلب، والرئة، بينما اتصل زوجها بالإسعاف.

وبعد 4 أيام قضاها بالعناية المشددة، أُعلن أن جاكسون قد مات. وقالت بينيت: "يفترض الناس تلقائياً أن هذا يحدث بسبب إهمال الوالدين."

وأمضت بينيت عامين للتغلب على المعاناة، وقررت أخيراً أن تعمل في الترويج لسلامة السباحة في مجتمعها في مدينة تومبول، في ولاية تكساس الأمريكية.

الوقاية من الغرق

قصة بينيت ليست غريبة، إذ توفي حوالي 1000 طفل نتيجة الغرق في الولايات المتحدة في العام 2017. ويُعتبر الغرق السبب الرئيسي للوفاة العرضية للأطفال بنسبة 1 إلى 4. ولقد تُوفي أكثر من 8000 طفل آخر بسبب الغرق، وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وقال الدكتور بنجامين هوفمان: "الغرق سريع وصامت ويمكن أن يحدث حتى بغير وقت السباحة، وهذا يحدث أيضاً في الأسر، حيث الوالدين يقدمان كل العناية والاهتمام للأطفال".

وهناك طرق لمنع حدوث ذلك للأطفال، وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وهذا ما يسمونه بـ "طبقات الحماية المتعددة لمنع الغرق."

القرب، الثبات، اليقظة، والإشراف" حول المياه

لا ينبغي أبداً على الآباء أو مقدمي الرعاية، ولو للحظة، ترك الأطفال الصغار بمفردهم أو في رعاية طفل آخر في أي مكان بالقرب من المسابح، أو المنتجعات الصحية، أو أحواض الاستحمام، حتى لو كان هناك منقذ.

ويمكن أن يغرق الأطفال الصغار في شبر واحد فقط أو اثنين من الماء. والقاعدة هي أن الشخص البالغ الذي يتمتع بمهارات السباحة يجب أن يكون في حدود ذراع واحد من الطفل، مما يوفر "إشرافاً وثباتاً باللمس".

الخطر الأكبر في عدم وجود حواجز لمنع الوصول إلى المياه

إذا كان لديك مسبح في المنزل، عليك إرفاقه بالكامل بسياج بارتفاع 4 أقدام من جميع الجوانب، مع فصله عن المنزل والساحة. ويجب أن يحتوي السور على أبواب ذاتية الإغلاق وقفل ذاتي.

وتحث الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الولايات الأمريكية والبلديات المحلية على إقرار قوانين تشترط على جميع المجمعات إقامة هذه الأسوار. وفي الواقع، 69٪ من الأطفال الذين غرقوا والذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، لم يكن من المتوقع أن يكونوا في المسبح في ذلك الوقت، وفقاً للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

إزالة الألعاب من حمامات السباحة بعد اللعب

وتوصي جمعية سلامة المياه في الولايات المتحدة، وهي جمعية مؤلفة من وكالات حكومية غير ربحية، بإزالة جميع الألعاب من الماء بعد الانتهاء من اللعب بها.

ويجب أن يتعلم الآباء، والأمهات، ومقدمو الرعاية، والأطفال الأكبر سناً، وأصحاب أحواض السباحة الانعاش القلبي الرئوي الفوري.

وتُوضح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الإنعاش الفوري، حتى قبل وصول طاقم الإسعافات الأولية، هو "أكثر الوسائل فعالية لانقاد الطفل في حالة الغرق."

تعلم مهارات البقاء على قيد الحياة في السباحة

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بدروس السباحة للعديد من الأطفال بدءاً من عمر عام واحد. وتضيف الأكاديمية أن برنامج السباحة يجب أن يضمن حصول الأطفال على مهارات أساسية في السلامة المائية.

كما يجب أن يتعلم الأطفال كيفية الوقوف في الماء، والبقاء على الشاطئ أو قرب حافة المسبح.

ارتداء سترة نجاة

وتوصي مجموعة طب الأطفال بأن يرتدي الأطفال دائماً سترات للنجاة عند ركوب الزوارق أو بالقرب من المسطحات المائية، سواء كانوا يعرفون أو لا يعرفون كيفية السباحة. ويُذكر، أن أكثر من ثلثي ضحايا القوارب كانت بسبب الغرق، و90٪ منهم لم يرتدوا سترات النجاة، وفقاً لمؤسسة "BoatUS".

الحذر من مجاري المسبح

قم بتعليم أطفالك عدم اللعب أو السباحة بالقرب من المجاري أو منافذ الشفط. وتقول منظمة سلامة الأطفال غير الربحية حول العالم إن هناك مخاطر جمة من الوقوع داخل المجاري.