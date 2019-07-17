دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجبة الفطور وجبة أساسية، تمنحك الطاقة وتحد من الشهية، وقد يؤدي تخطيها للإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

وفيما يلي بعض أطعمة الفطور الصحية:

دقيق الشوفان

يحتوي على بيتا جلوكان، نوع من الألياف يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

الموز

من أفضل مصادر النشاء، وهو عبارة عن كربوهيدرات يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

البيض

مصدر صحي للبروتين والعناصر الغذائية مثل فيتامين D.

زبدة اللوز

مصدر ممتاز بديل للبروتين، غني بالدهون غير المشبعة الاحادية.

البطيخ

من بين أفضل مصادر اللايكوبين، وهو مهم للرؤية، وصحة القلب، والوقاية من السرطان.

بذور الكتان

غنية بالألياف والليغنان، وهي مضادة للأكسدة أُثبت أنها تحمي من سرطان الثدي.

التوت

يساعد في تحسين الذاكرة، والمهارات الحركية، وضغط الدم، والتمثيل الغذائي.

الفراولة

كوب واحد يحتوي على حاجتك اليومية من فيتامين C، وكميات عالية من حمض الفوليك والألياف.

الكيوي

غني بالبوتاسيوم ويحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم.

عصير البرتقال

أحد المصادر الغذائية القليلة لفيتامين أشعة الشمس.