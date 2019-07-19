ما الفرق بين الإيدز و"HIV"؟ 5 خرافات عن الفيروس والمرض

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يُعد مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) واحداً من أخطر المشاكل الصحية التي ما زالت تواجه العالم، ولكن كثيرا ما يخلط الناس بين الإيدز و"HIV"، فالأخير هو "فيروس نقص المناعة المكتسب" الذي قد يسبب الإيدز. وتطلق كلمة الإيدز على المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس، وهي اختصار لـ"متلازمة النقص المناعي المكتسب".

1- خرافة: يحمل مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفيروس نقص المناعة (HIV) المعنى ذاته

حقيقة: يحمل العديد من الأشخاص فيروس HIV، لكنهم لا يصابون بمرض الإيدز إلا عندما ينشط هذا الفيروس ويهاجم نظام مناعتهم



2- خرافة: الإصابة بفيروس HIV تعني الموت المحتم

حقيقة: لا يوجد دواء يقضي على الفيروس. لكن عبر تلقي العلاج الملائم، يمكن للعديد من حامليه التمتع بعيش حياة طبيعية دون الإصابة بالإيدز



3- خرافة: تظهر أعراض المرض حال الإصابة بفيروس HIV

حقيقة: لا تظهر أعراض المرض على حاملي الفيروس إلا بعد أعوام من تاريخ الإصابة. ولا يمكن اكتشافه قبل هذه الفترة دون فحص طبي



4- خرافة: لا يتحاج المصابون بفيروس HIV البدء بالعلاج إلا عند الوصول إلى حالة متقدمة من المرض

حقيقة: على المصابين بالفيروس بدء العلاج حال اكتشافهم المرض وذلك لضمان فرص أكبر بالشفاء



5- خرافة: لا داعي للقلق بشأن فيروس HIV بعد الآن

حقيقة: لا يزال فيروس HIV يصيب المئات يومياً رغم الإنجازات التي حققها العلم في محاربته، مما يعرض كثيرين لخطر الإصابة بمرض الإيدز أيضاً