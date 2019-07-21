دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لدى الكثير منا مفاهيم حول النوم لا أساس لها في الواقع، وقد تكون ضارة بصحتنا، وفقاً لدراسة نُشرت في كلية الطب بجامعة نيويورك.

ونظر الباحثون في 8000 موقع لاكتشاف ما كنا نعتقد أننا نعرفه عن عادات النوم الصحية، وقاموا بتقديم هذه المعتقدات لفريق من خبراء طب النوم. وقد قاموا بعد ذلك بتحديد ما يعتبر خرافات منها، ثم قاموا بترتيبها بحسب درجة أهميتها للصحة.

وفيما يلي 9 افتراضات خاطئة للغاية وغير صحية نطبقها غالباً بشأن النوم:

يحتاج البالغون إلى 5 ساعات أو أقل من النوم يومياً

وقال جيراردان جان لوي، أستاذ في قسم صحة السكان: "اتضح أن الكثير من الناس يشعرون أن النوم لمدة أقل من خمس ساعات في الليلة هو أمر كاف، وهذه من أكثر الفرضيات التي وجدنا إشكالية فيها."

ومن المفترض أن يحصل الأشخاص على فترة تتراوح بين 7 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة، لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تقول إن ثلث الأمريكيين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة. ووفقاً لإحصاءات يوم النوم العالمي، فإن الحرمان من النوم يهدّد صحة ما يصل إلى 45٪ من سكان العالم.

وقالت ريبيكا روبينز، المحققة الرئيسية في هذه الدراسة: "لدينا أدلة كثيرة تُظهر أن النوم 5 ساعات في الليلة أو أقل، يزيد من خطر إصابتك بعواقب صحية ضارة، بما في ذلك أمراض القلب، والأوعية الدموية، والوفاة المبكرة."

من الجيد أن تغفو "في أي مكان وفي أي وقت"

وأوضح الخبراء أن النوم بمجرد تحرك السيارة، والقطار، أو الطائرة ليس علامة على أن الشخص يشعر بالراحة. وبالواقع، الأمر عكس ذلك.

وقالت روبنز إن "النوم مباشرة في أي مكان وفي أي وقت، يُعد علامة على عدم حصولك على قسط كافٍ من النوم، ما يعني أن جسمك مرهق للغاية لدرجة، أنه كلما توفرت له لحظة، سيبدأ في سداد دين النوم."

ويشعر الأشخاص بالنعاس بسبب تراكم مادة كيميائية تُسمى الأدينوزين في الدماغ، والتي تتراكم خلال النهار وصولاً إلى الليل. ويؤدي النوم إلى تقليل تلك المادة بشكل سليم، وتصل مستوياتها إلى أدنى مستوى لها، ما يجعل الأشخاص يشعرون بالانتعاش.

ولكن كلما بقيت مستيقظاً، وانخفض معدل نومك، زادت مستويات الأدينوزين لديك، ما يخلق ما يسمى بإرهاق النوم.

يمكن لعقلك وجسمك التكيّف مع نوم أقل

ويعتقد الأشخاص أن الدماغ والجسم لديهما القدرة على التكيّف مع قلة النوم، ما يُعتبر خرافة، بحسب ما يقول الخبراء، وخصوصاً أن الجسم يمر بأربع مراحل مختلفة من النوم لاستعادة نشاطه بالكامل.

الشخير مزعج..ولكنه غير خطر

الشخير علامة على توقف التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب خطير، وفقاً للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وقد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والربو، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض الكلى، واضطرابات الإدراك والسلوك.

وقالت روبنز "توقف التنفس أثناء النوم مرهق للغاية. هؤلاء المرضى ينامون ثم يستيقظون مراراً وتكراراً، ثم يكافحون الشعور بالنوم طوال اليوم، لأنهم يشعرون بالإرهاق للغاية. ونعتقد أنه يؤثر على حوالي 30٪ من السكان، ويتم تشخيصه لدى حوالي 10٪ منهم."

شرب الكحول ليلاً يساعدك على النوم

وقالت روبنز إن الكحول قد يساعدك على النوم، ولكن هنا تنتهي الفائدة. وبدلاً من ذلك، يقلل الكحول بشكل كبير من جودة راحتك في الليل.

لا تستطيع النوم؟ ابق في السرير وعيونك مغلقة واستمر في المحاولة

ويقول خبراء النوم إن الاستمرار في تجربة النوم لأكثر من 15 دقيقة ليس أذكى خطوة.

وفي الواقع، أوضحت روبنز، أن الشخص الطبيعي قد يحتاج لـ 15 دقيقة لينام. وإذا كنت تحتاج إلى فترة أطول من ذلك بكثير، فعليك القيام من السرير وفعل شيء ما، لا يحتاج للتفكير مع إبقاء الأضواء منخفضة.

لا يهم في أي وقت من اليوم تنام

ويقول خبراء النوم إن هذه خرافة أخرى، يمكن أن تؤثر سلباً على صحتك.

وأشارت الدراسات التي أجريت على عمال المناوبة، والذين يعملون ساعات غير عادية إلى أنهم يتعرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض القلب، والاكتئاب، والسمنة، وبعض أنواع السرطان، فضلاً عن ارتفاع معدل الحوادث في مكان العمل، وسوء صنع القرار.

مشاهدة التلفزيون في السرير تساعدك على الاسترخاء

نقوم جميعاً بالتحقق من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي قبل النوم. ولسوء الحظ، هذا يؤدي إلى ليلة سيئة.

وأوضحت روبنز، "ينبعث ضوء أزرق ساطع من هذه الأجهزة، وهذا الضوء الأزرق هو ما ينبه عقولنا أن تظل مستيقظة حتى الصباح."

تذكر أحلامك علامة على النوم الجيد

وأظهرت دراسة فرنسية أن الأشخاص الذين يتذكرون أحلامهم بشكل متكرر لديهم نشاط عقلي أعلى في مركز معالجة المعلومات للأدمغة. كما أنهم استيقظوا مرتين أثناء الليل، وكانوا أكثر حساسية للأصوات عند النوم والاستيقاظ.