5 طرق فعالة لتقليل الالتهاب جراء تناول الطعام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الالتهاب المزمن أصل الكثير من الأمراض الفتاكة.. فكيف تتجنبه من خلال خطة لتناول الطعام؟

يتأثر الجهاز المناعي في الجسم ببكتيريا معينة في الطعام ما قد يؤدي إلى التهاب. والالتهاب المزمن أصل الكثير من الأمراض الفتاكة.

الخبر السار هو أننا نستطيع أن نشفى تماماً، ونمنع الالتهابات المزمنة من خلال خطة لتناول الطعام.

فيما يلي 5 طرق فعالة لتقليل الالتهاب:

تخلى عن الدقيق والسكر

الطحين يتحول إلى سكر، وعندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يتراكم الغلوكوز وينتج عن ذلك التهابات تؤدي دوراً في مجموعة من الأمراض.

تجنب الأطعمة التي لديك حساسية تجاهها

هذه الاطعمة تؤدي إلى عدم استقرار الأنسولين، وانخفاض مستويات السكر في الدم، وبالتالي تسبب التهابات أكبر.

تناول المأكولات الملونة

الفجل الأحمر، والملفوف الأرجواني، والخضار داكنة اللون غنية بفيتامين C، ومضادات الأكسدة الأخرى التي تخفف الالتهاب.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

الفاصوليا، والدجاج، والديك الرومي تعتبر مصادر كبيرة للبروتين. أما اللحم الأحمر فيحتوي على كميات عالية من حمض الأراكيدونيك الذي يمكن أن يعزز الالتهاب.

غيّر الزيت

استخدم زيت الزيتون في الطهي، فهو مصدر لحمض الأوليك، مما يجعله مضاداً قوياً للالتهابات.