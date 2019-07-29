أهم أسباب انقطاع الطمث وعلاجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انقطاع الدورة الشهرية (انقطاع الطمث) لدى الكثير ممن لديهن دورة طبيعية أمر مقلق وغير طبيعي.

أنواع انقطاع الطمث:

الأولي: أي عدم وجود الحيض منذ البداية، حتى في عمر ومرحلة النمو عندما يكون من المتوقع حدوثه.

الثانوي: عندما ينقطع 3 مرات متتالية لدى امرأة طبيعية من حيث الدورة الشهرية.

أسباب انقطاع الطمث:

السبب الأكثر شيوعاً هو الحمل.

يأخذ تقييم الأسباب في الاعتبار الأعضاء المسؤولة عن الدورة ومنها: المبيض، والرحم، وتحت المهاد، والغدة النخامية في الدماغ.

ويتضمن هذا النوع من التقييم اختبارات الدم، وتصوير الأعضاء التناسلية والدماغ إذا لزم الأمر.

علاج انقطاع الطمث:

يُفحص تاريخ المريضة بدقة بالإضافة إلى الفحص البدني. كما يجب البحث عن علامات وأعراض (إلى جانب انقطاع الطمث) يمكن أن تحدث عندما لا تعمل الأعضاء أعلاه كما ينبغي.

يمكن أن تكون وظيفة المبيض غير الطبيعية أما نتيجة لمتلازمة المبيض متعدد الكيسات، حيث لا تحدث الإباضة أو تحدث بشكل غير منتظم، أو انخفاض في وظيفة المبيض التي يمكن أن تظهر كانقطاع الطمث المبكر.

علاج انقطاع الطمث الثانوي يعتمد على السبب. وإذا كان انقطاع الطمث مرتبطاً بمستويات منخفضة من الاستروجين، فالأمر المقلق هو أن المرأة قد تكون أكثر عرضة لخطر ترقق العظام والكسور، لذلك يتم وصف مكملات الاستروجين مع موانع الحمل الفموية