دليل قد يساعد في الحد من الإفراط في تناول الطعام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتساءل الكثير من الناس عن حجم الحصص الغذائية المطلوب لتناول الكميات المناسبة من كل مجموعة غذائية، وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

مؤسسة التغذية البريطانية تنصح بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم لوزن صحي للمرأة. استخدام قياسات معينة يسهل متابعة الأمر.

تقترح المؤسسة أحجام الحصص التالية يومياً:

• 3 إلى 4 حصص من الكربوهيدرات النشوية، مثل المعكرونة

• 2 إلى 3 حصص من الأطعمة البروتينية، مثل الدجاج المشوي

• حصتان إلى 3 حصص من منتجات الألبان والأطعمة البديلة، مثل الجبن

• ما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضار

• كميات صغيرة من الزيوت والدهون غير المشبعة والأطعمة المعالجة

يشار إلى أن العدد الفعلي للكميات التي يجب تناولها من كل نوع طعام يعتمد على احتياجاتك من السعرات الحرارية، والتي ترتبط بأهدافك الشخصية الخاصة بالوزن إضافة إلى عوامل تشمل طولك، وزنك، عمرك، جنسك ومستوى نشاطك.