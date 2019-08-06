ما هي الليستيريا؟ إليك كل ما تحتاج معرفته عن هذه البكتيريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- شقّت بكتيريا الليستيريا طريقها إلى منصات الأخبار مجدداً، وذلك بعد استرجاع مجموعة من الخضروات مثل القرع، والقرنبيط، والكوسا من علامات تجارية مثل "Trader Joe's"، و"Green Giant". واستدعت الشركة المُصنعة للمنتجات، "Growers Express"، المنتجات طواعية بعد مخاوف احتمال تلوثها ببكتيريا اللستيريا (Listeria monocytogenes).

والليستيريا هو كائن يمكن أن يتسبب بعدوى خطيرة ومميتة أحياناً لدى الأطفال الصغار، والأشخاص المسنين، وأفراد آخرين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وفقاً لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

من أين يمكن أن تأتي؟

تم العثور على الليستيريا في التربة والمياه وأمعاء بعض الحيوانات. لكن قد لا تظهر الأعراض على معظم الحيوانات، لذلك قد تنتقل البكتيريا إلى الأطعمة النيئة مثل منتجات الألبان غير المبستر والخضروات النيئة واللحوم النيئة.

ولكن على عكس الأنواع الأخرى من البكتيريا، تستطيع الليستيريا أن تنمو عند درجات الحرارة المنخفضة للثلاجة. يمكنها أن تعيش لعدة سنوات عندما تدخل في بيئة التصنيع، كما تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 10٪ من البشر قد يكونوا حاملين للبكتيريا.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

يؤثر داء الليستريات بشكل أساسي على كبار السن، النساء الحوامل، الأطفال حديثي الولادة والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

قد تؤدي التهابات عنق الرحم الناجمة عن داء الليستريات لدى النساء الحوامل إلى الإجهاض التلقائي خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل أو إلى ولادة طفل ميت.

ما هي أعراض مرض الليستريات؟

تشبه الأعراض المبكرة لداء الليستريات أعراض الأنفلونزا مع الغثيان، آلام العضلات وارتفاع درجة حرارة الجسم. قد تظهر أيضاً أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

لكن المدة الزمنية بين العدوى وظهور الأعراض غير معروفة.

كيف يمكننا حماية أنفسنا؟

تشبه توصيات حفظ الأغذية للوقاية من الليستيريا، تلك المستخدمة للحماية من الأمراض الأخرى المنقولة بالغذاء. يجب طبخ اللحوم على درجات الحرارة الموصى بها، وغسل جميع الخضروات والفواكه النيئة.

يجب الحفاظ على الثلاجة عند أقل من 40 درجة فهرنهايت، ويجب تناول بقايا الطعام في غضون 3 إلى 4 أيام، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ما مدى انتشار عدوى الليستيريا؟

يتم تشخيص حوالي 800 حالة من حالات الإصابة بالليستيريا كل عام في الولايات المتحدة، إلى جانب 3 أو 4 حالات تفشي لمرض الليستيريا المرتبط بالغذاء.

ظهرت حالات متعددة في عدة ولايات نتيجة تناول "الهوت دوغ" واللحوم الملوثة في العام 1998، مما أسفر عن مقتل 21 شخصاً.

تم الإبلاغ عن 48 حالة وفاة بين عامي 1998 و2009 بسبب الأمراض التي تسببها الليستيريا بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.